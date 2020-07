"Il M5s vuole prendere per fessi tutti i genovesi", ci dice la ex grillina Salvatore

"Scioccata", dice. Ma più che per il fatto in sé, "che per certi versi era ovvio, stando così le cose", Alice Salvatore si dichiara "scioccata dall'indignazione ipocrita che sulla questione del Ponte di Genova stanno dimostrando gli esponenti del M5s". Che poi, in effetti, sono i suoi ex colleghi. "Ma io con loro non c'entro più niente, non voglio più avere niente a che fare", dice la consigliera ligure, un tempo fedelissima di Davide Casaleggio, poi entrata in rotta di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.