Una decina di grillini al Senato non voterà il Mes. E visti i numeri già a rischio in quel ramo del Parlamento il premier Giuseppe Conte ha deciso di spostare tutto a settembre. Il Pd non è troppo felice e lo ha fatto presente al presidente del Consiglio ma la verità è che nonostante i proclami non farà certo le barricate. La speranza di tutti è che dopo agosto qualche voto in più possa arrivare. E salvare la maggioranza. ...

