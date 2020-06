Le porcherie rimosse contro Berlusconi

All’epoca ero berlusconiano, mi definivo servo libero, per vent’anni avevo preso cappello ogniqualvolta magistrati e giudici davano segno di accanimento persecutorio e politicizzato contro la classe dirigente democratica e contro il Cav. I titoli dei commenti alla sentenza di condanna per i diritti Mediaset, detta anche sentenza Esposito dal nome del presidente del collegio giudicante della sezione feriale, a causa dei quali subimmo ingiuste condanne penali e civili, con transazioni in denaro “per una serena vecchiaia” (Davigo) dei nostri contraddittori...

