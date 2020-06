Salvini Capitan Fracassa: non voleva Caldoro e Fitto ma ora li candida

A febbraio Matteo Salvini l’aveva detto, parlando alla radio, a proposito delle candidature alle elezioni regionali: “Ma non si può mettere il centrodestra tutto attorno a un tavolo scegliendo nomi nuovi? Magari che non sono lì da 20-25 anni?”. Il riferimento, neanche troppo velato, era a Raffaele Fitto e Stefano Caldoro. Che però, puntualmente, sono stati scelti come candidati del centrodestra alle regionali, dopo una estenuante trattativa. Peccato perché Salvini aveva effettivamente ragione: Fitto e Caldoro sono lì da vent’anni. Il primo è stato vicepresidente della Regione Puglia dal 1995 al 1998 e poi presidente dal 2000 al 2005. Il secondo invece è stato presidente della Regione Campania dal 2010 al 2015. Non esattamente dei giovanotti della politica, insomma.