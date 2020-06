Renzi al Foglio: “Il destino del governo si deciderà nei prossimi novanta giorni”

“Capiremo nei prossimi mesi quale sarà il destino del governo”. In un'intervista che verrà pubblicata domani sul Foglio (disponibile qui dalle 23.30 di oggi), l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, spiega perché “il futuro dell'Italia si deciderà nei prossimi novanta giorni e da qui alle elezioni regionali capiremo davvero cosa succederà al paese”. Dice Renzi: “le priorità assolute oggi sono chiare. C'è un tema enorme, gigantesco, pazzesco che riguarda le infrastrutture. Voglio bene al ministro Paola De Micheli, che però deve interpretare il suo ruolo con più generosità. Qui in ballo non ci sono polemiche sulle competenze di un singolo ministero, ma la necessità di una svolta: altrimenti entriamo in una stagione di stallo che non possiamo permetterci. Bisogna investire, bisogna sbloccare le opere che si possono sbloccare con una firma. Sono contento che il presidente del Consiglio abbia detto di essere d'accordo con il nostro piano shock. È ora però di passare dalle parole ai fatti. E se mi è concesso lo stesso ragionamento vale anche per la scuola. Si è detto, negli ultimi mesi, che tutto sarebbe andato bene. Ma mi dispiace dirlo e ribadirlo: sulla scuola non è andato tutto bene. Anzi. L'Italia ha riaperto tutto, dalle discoteche ai bar, e la scuola ha scelto di non aprirla e ancora oggi i nostri ragazzi e i nostri insegnanti non sanno quale sarà il loro destino a settembre. Su questo tema, mi dispiace doverlo farlo notare, serve più concretezza, serve più competenza e serve smetterla di procedere a zig zag, facendo annunci che servono per vedere di nascosto l’effetto che fa e poi aggiustare il tiro. Un governo che vuole governare deve avere una rotta. Un governo che procede andando un po' di qua e un po' di là è un governo che una rotta non ce l'ha. E quando manca la rotta, le navigazioni diventano pericolose”.