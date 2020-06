Roma. Quella del buttare la palla in tribuna è un’ipotesi che no, Matteo Mauri non vuole neppure contemplare. “Anche perché, con gli spalti vuoti a causa del Covid – dice il viceministro dell’Interno, Pd sponda milanese – rischiamo che il pallone non torni in campo”. E invece la partita sulla modifica dei decreti Sicurezza, la svolta sulle politiche dell’accoglienza, “il Pd e la sinistra deve giocarsela fino in fondo. Nel lungo periodo c’è da rivedere totalmente la Bossi-Fini, e in...

