Non ne azzeccano una da tempo, non bucano lo schermo, non dettano più l’agenda, non trovano temi su cui puntare, non hanno più alleati fuori dall’Italia, non incidono in Parlamento, non riescono a costruire alleanze, non riescono a far polemica sugli sbarchi, si ritrovano ogni giorno a teorizzare tesi non troppo distanti da quelle del generale Pappalardo, non riescono a evitare che si parli di loro solo quando si strafogano di cibo e più passa il tempo, più risultano essere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.