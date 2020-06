Un ministero per Zingaretti

Roma. Glielo suggerisce, più o meno apertamente, chi nonostante tutto ci crede ancora, nella cooperazione tra Pd e M5s, e però vede i limiti dell’assetto attuale. “Per affrontare le tremende sfide che ci attendono in autunno - dice il deputato dem Enrico Borghi – c’è bisogno di rafforzare il profilo politico e riformista dell’esecutivo, e di costruire una visione forte e condivisa da tradurre in azione concreta”. E in fondo glielo chiede, sia pure implicitamente, anche chi dell’alleanza tra M5s...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.