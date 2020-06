Il punto in fondo è tutto lì: tifare per il casino o no? Dicono che tutto questo non servirà a nulla, che sarà solo una sceneggiata, che sarà solo una passerella, che sarà solo una pagliacciata, che all’Italia occorre ben altro, che parlare di questi temi non porta a niente e che mai come oggi prendere tempo significa solo perdere tempo e rimandare a data da destinarsi decisioni che invece non andrebbero affatto rimandate. Dicono che gli otto giorni di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.