La linea dritta, ma storta, di Meloni

Giorgia Meloni è un dirigente politico dalle idee lineari che molto investe sulla coerenza dei suoi messaggi. Così è stata coerente quando due giorni fa, in televisione, ha ribadito la richiesta di andare a votare in settembre anche per le elezioni politiche: “Sostenevo la necessità di votare anche quando i nostri sondaggi erano inferiori. Non capisco perché non si potrebbe votare, voteremo a settembre per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le regionali”. Chiudendo poi con una battuta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.