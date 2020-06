Il ponte di Conte

Roma. Dicono che perfino l’idea del ponte sullo Stretto di Messina, lo abbia colto se non favorevole, quanto meno non contrario a priori. E del resto Giuseppe Conte sa bene che quella delle grandi opere è una bestia che, se lui non cavalca, rischia di travolgerlo: se perfino il prudente Dario Franceschini ha benedetto l’idea renziana di collegare la Sicilia e la Calabria, vuol dire che su quel treno il premier deve salire al volo. Ed è così che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.