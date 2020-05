Roma. “Se c’è un partito pronto a collaborare questo è Forza Italia. Ma non si può offrire un calice di vino all’opposizione aggiungendoci il cianuro”. E parlando con Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che ha costruito sulla prudenza e la responsabilità la sua biografia, davvero non si comprende come una proposta tanto importante – un patto alle opposizioni, lanciata ieri sul Foglio da Giuseppe Conte – possa essere sabotata dal fuoco amico. Con un intervento violentissimo contro la sanità...

