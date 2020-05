Il momento della responsabilità. Ecco come riapre l'Italia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l'entrata in vigore a pieno regime della Fase 2, presentando il contenuto del decreto legge firmato oggi da Mattarella e dell’ultimo dpcm Per il premier quindi si riparte “con fiducia ma con responsabilità”. Perché “i dati dell’epidemia sono incoraggianti. Accettiamo il rischio, dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare la scoperta e la distribuzione del vaccino ma non ce lo possiamo permettere, ci ritroveremmo con un tessuto produttivo, sociale fortemente danneggiato”. Conte ha però sottolineato come “la curva potrebbe risalire, saremo pronti a intervenire con misure mirate”.

Qui trovate il decreto legge.