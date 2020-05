Scalfarotto contro l’interventismo di stato versione Mazzucato

Roma. Dovendo riassumere in una battuta il senso del suo ragionamento, Ivan Scalfarotto la mette giù così: “Più che Rocco Casalino, il vero problema è Mariana Mazzucato. Non per lei in quanto tale. Ma per quello che rappresenta”. E quello che la consulente economica di Giuseppe Conte rappresenta, agli occhi del sottosegretario agli Esteri, “è il vero populismo che noi di Italia viva contestiamo al governo”. Una contestazione che “non può essere liquidata solo come un capriccio di Matteo Renzi...

