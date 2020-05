La grande regolarizzazione

Un decreto per regolarizzare i circa 600 mila immigrati che si trovano sul territorio italiano. La ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, ha posto l’aut-aut al premier, Giuseppe Conte, e agli altri partiti della maggioranza. Si tratta di puro buonsenso: “Braccianti irregolari che lavorano nei nostri campi – ha detto Bellanova –. Donne che stanno nelle nostre famiglie come badanti e sono in nero. Chiedo che siano regolarizzati subito con permessi di soggiorno temporanei di sei mesi rinnovabili per altri sei mesi”....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.