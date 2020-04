Metodo Arcuri

Roma. Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Covid-19 ha esordito nella più celebre delle sue conferenze stampa dicendo: “Continuo a pensare che i fatti valgano, ahinoi, più dei nostri desideri”. Ha ragione. I fatti sono che per placare le polemiche sui prezzi delle mascherine chirurgiche, con una sua ordinanza del 26 aprile, è stato previsto che “il prezzo praticato dai rivenditori finali” non deve superare i 50 centesimi, al netto dell’Iva. I desideri sono quelli di rendere i dispositivi di protezione...

