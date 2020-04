 Fondare un partito: Conformisti per Conte

Ho fondato un partito: Conformisti per Conte. L’aria che tira in politica, perché c’è ancora chi ha voglia di gazzarra partitante, con il contorno di inchieste giudiziarie sulla sanità lombarda, nuovi popoli dei fax eccitati da scrittori di denuncia, è quella di sempre. Ne dovremmo uscire migliori, dicono i catartici, e invece ne stiamo già uscendo peggiori, se possibile. L’Italia che riapre minaccia di offrire di nuovo vecchi spettacolini e teatrini, come quello ridicolo sul prestito di trentacinque miliardi per...

