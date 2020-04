Strategia “Task force”

Roma. Chissà se è vero, come dice Matteo Renzi, che la forza di Giuseppe Conte sta nello “scansare le responsabilità”. Battuta maliziosa, questa, che l’ex premier ha condiviso coi suoi parlamentari per commentare in verità quello che a lui è parsa una buona notizia: “La nomina di Vittorio Colao a capo della task force per l’economia è un’ottima mossa”. E del resto, dell’ex amministratore delegato di Vodafone Renzi è un ammiratore sincero da tempi non sospetti: da quando, ad esempio,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.