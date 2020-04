Ripartire senza cedere alla sete di una Mani Pulite 2.0

"Da qualche giorno i dati sul contagio da coronavirus sono un po' più rassicuranti: la curva sembra calare, nonostante i tanti decessi e contagi. Ma improvvisamente sono comparse le inchieste", dice Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà. "Sembra che nel nostro paese sia inevitabile".





"A fronte di reati sospettati è inevitabile che la magistratura si interessi", ribatte Claudio Cerasa. "Altro conto è il tifo affinché vi sia una sorta di Mani Pulite 2.0". Secondo il direttore del Foglio, "C'è evidentemente qualcuno che soffia sulla possibilità che ci sia durante riapertura paese circo mediatico giudiziario con fortissima impronta giustizialista che vada a risolvere problemi della politica con l'uso della magistratura. Questo non è accettabile. Non significa non vedere che ci sono state cose che vanno approfondite, soprattutto in Lombardia. Significa augurarsi che nella nuova fase dell'Italia i poteri restino separati e non si voglia utilizzare la magistratura per battaglie politiche".