Curare l'Italia senza farla morire

I confortanti dati diffusi ieri dalla Protezione civile relativamente al numero dei nuovi contagiati, al numero dei nuovi ricoverati, al numero dei nuovi guariti e al numero dei nuovi posti liberi in terapia intensiva (vedi il bollettino in questa pagina) sono lì a segnalare che dopo un mese esatto di lockdown l’Italia ha il dovere di fare quello che fino a qualche giorno fa appariva semplicemente come un tabù: riaprire a poco a poco il paese per evitare quello che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.