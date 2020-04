Dagli al tecnico

Roma. C’è chi ha trovato un nuovo nemico del popolo. E’ un perfido “super-burocrate” che, non si sa perché, impedisce al governo di dare risorse alle imprese martoriate dalla crisi che invocano liquidità. Questa figura sadica, oggetto di una campagna del quotidiano la Stampa che riporta la linea politica del M5s, sarebbe il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera, che ha anche la grave colpa di rappresentare l’Italia nel Board of directors del Mes (“sul Fondo salva-stati come sul debito...

