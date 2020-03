A due anni dalla vittoria della retorica populista l’Italia ha pronto il vaccino

La settimana che si apre offrirà ancora materiale per riflettere sulle varie emergenze generate dalla proliferazione del coronavirus e ci sarà ovviamente tempo per discutere su quanto sia complicato per un paese come il nostro far combaciare l’Italia percepita con quella reale. Ma la settimana che si apre è una settimana particolare per via di una data che mercoledì mattina ricomparirà sul nostro calendario. E quella data coincide con un numero e con un mese che avrebbero dovuto in un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.