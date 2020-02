No alla quarantena di Forza italia

Roma. Non chiamateli responsabili. “Se proprio dovete darci un’etichetta – dicono – chiamateci ‘i quarantenni’”. E allora Matteo Perego, deputato, subito s’impunta: “Io ne ho 38, a dire il vero”. Come che sia, la visione è comune: “Noi, giovani liberali di Forza Italia, non vogliamo morire d’inerzia”. Ed eccoli qui, Perego, Maurizio Carrara e Antonio Martino, che si ritrovano a condividere l’idea lanciata giorni fa sul Foglio dal loro amico e collega Alessandro Cattaneo: “Sì, su un programma per il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.