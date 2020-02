Come affrontare la crisi economica?

Roma. Più del tweet, conta l’esegesi del tweet. “Se Andrea ha posto il veto solo sulla Lega – dicono i deputati del Pd davanti alla buvette – vuol dire che su Forza Italia non c’è alcuna preclusione”. E l’Andrea in questione, cioè Orlando, eccolo che compare in Transatlantico: “Se una forza liberale decide di assumersi le sue responsabilità e sposare un progetto di rilancio dell’economia del paese – dice il vicesegretario dem – perché dovremmo opporci? Anzi, se settori liberali...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.