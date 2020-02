Renzi torna in Toscana

Roma. Le elezioni regionali in Toscana saranno il primo vero test per Italia viva. Inchiodato a livello nazionale nei sondaggi al 4-5 per cento, Matteo Renzi si è dato come obiettivo il raggiungimento della doppia cifra almeno in Toscana. Una speranza che per ora è suffragata anche da una rilevazione diffusa nei giorni scorsi. “Se abbiamo il 10 per cento a livello regionale, figuriamoci a Firenze”, dice il senatore Renzi citando un sondaggio Emg. “Sinceramente fossi parte della coalizione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.