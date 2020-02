Così il Parlamento fluido complica i piani dei responsabili per Conte

Roma. Due settimane fa pareva fatta. “Siamo in quattordici, alla Camera”, aveva fatto sapere Lorenzo Fioramonti, aggiornando i parlamentari a lui più vicini sull’ultimo conteggio. Che poi però s’è risolto in nulla, perché in quella sgarrupata pattuglia c’era finito dentro un po’ di tutto. E infatti Bruno Tabacci a un certo punto s’era incuriosito sull’operazione, e aveva chiesto ad Alessandro Fusacchia, che ne era in parte coinvolto, che aria tirasse: “Lascia perdere”, era stato il responso. “Non avremmo alcuna credibilità”,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.