Il capogruppo del M5s ci dice perché non si fida dei responsabili di Forza Italia

Roma. A vederlo così, camminare pensieroso nella quiete irreale del lunedì mattina tra i corridoi del Senato, sembra quasi un generale che si prepara alla battaglia campale. “Ma voi dite che davvero ci sarà lo scontro finale?”, chiede allora Gianluca Perilli, capogruppo del M5s a Palazzo Madama, che interroga con finta ingenuità i cronisti che lo seguono. “A me sembra che la maggioranza abbia dei confini definiti, e non vedo margini per cambiarla o allargarla. Un ingresso di Forza Italia...

