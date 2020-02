Il popolo? Un’entità astratta a disposizione del demagogo di turno

(Questo articolo è una risposta a quello di Alfonso Berardinelli che trovate qui) Il nostro amico e supremo critico letterario e sociale, Alfonso Berardinelli, ama considerarsi un uomo comune. Individualista come pochi, è per sua scelta fuori dalle accademie e da ogni camarilla, lontano da gruppi, partiti, associazioni, per non dire corporazioni. Se fonda un giornale, sono in due a scriverlo, lui e un suo amico pieno di talento. Il giornale esce “quando può”, come recava nell’intestazione il Leonardo di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.