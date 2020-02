Giustizia, Autostrade e un governo che rischia di diventare virus

Mentre il paese tutto è concentrato sul coronavirus e sui rischi del contagio il governo balbetta sulle due questioni che un paese serio avrebbe risolto in pochi minuti facendosi consigliare da quel buon senso che in Italia sembra smarrito. Le critiche durissime venute da ogni parte, ed in particolare dai massimi vertici della magistratura inquirente e giudicante su quella ridicola e pericolosa norma che abolisce la prescrizione, dovrebbero spingere questo strano presidente del Consiglio a chiudere la questione con l’unica...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.