Un giusto equilibrio tra apertura e inclusione

Il nazionalismo nasce dalle paure: perdere la propria identità culturale, il proprio benessere economico, la propria autonomia politica. E’ una risposta che i cittadini chiedono alla politica quando le aspettative per il futuro sono peggiori per il presente e la politica non sa offrire soluzioni credibili che migliorino queste aspettative. E allora, in mancanza di un progresso positivo e credibile, si tende a conservare, a chiudersi. Con un effetto che si autoalimenta perché il nazionalismo è esso stesso un freno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.