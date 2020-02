Il centrosinistra non deve giocare a specchio

Il risultato emiliano è la conseguenza di due fattori. La radicalizzazione estremista operata da Salvini che ha portato alle urne molti indecisi e astenuti nell’area di sinistra. Il profilo moderato e riformista di Bonaccini che ha consentito a molti moderati di votarlo in nome del buon governo. Anche questo secondo fattore non avrebbe giocato la sua parte se non ci fosse stata una serie di errori che hanno accentuato il profilo sempre esagerato di Salvini. La prima domanda da farsi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.