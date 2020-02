E così il partito fondato sul “vaffanculo”, che ha la V scarlatta nel simbolo, una volta arrivato al governo, si batte contro l’hate speech. Il ministro grillino per l’Innovazione Paola Pisano ha annunciato la creazione di un “Gruppo di lavoro sul fenomeno dell’odio online” insieme con il ministro della Giustizia e capo delegazione M5s Alfonso Bonafede e al sottosegretario dem all’Editoria Andrea Martella: “E’ un passo importante per conoscere e studiare un fenomeno sempre più grave come l’hate speech”, ha...

