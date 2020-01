La vera verifica è per il nuovo Zingaretti

L’argomento reale della verifica di maggioranza che è iniziata ieri è il riequilibrio tra le diverse forze anche in base ai risultati elettorali di domenica scorsa. Nicola Zingaretti vorrebbe capitalizzare il risultato raggiunto in Emilia-Romagna soprattutto ottenendo concessioni dai 5 stelle sulle scelte immediate (la questione delle concessioni a Autostrade e quella della prescrizione in primo luogo) e su quelle di prospettiva, con una revisione del reddito di cittadinanza e una riforma dell’Irpef e una sostanziale modifica dei decreti sulla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.