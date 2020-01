Come dare una svolta al governo? Far fare a Bonafede la fine di Toninelli

“Fase 2 significa cercare di creare un po' di discontinuità in più rispetto al governo precedente. Una discontinuità che sui temi dell'Europa è evidente. Invece su molti altre cose come Reddito di cittadinanza, Quota 100, Ilva questa discontinuità non c'è stata. Se volessero trovare un nuovo equilibrio c'è una cosa che potrebbero fare: trasformare il ministro della Giustizia nel nuovo Toninelli, cambiarlo, cercare di normalizzare quello che è uno dei ministri più pericolosi che ci sono in questa maggioranza e cercare quindi di imporre un equilibrio diverso. Ma è una cosa assolutamente impossibile”. L'intervento del direttore Claudio Cerasa a Tagadà su La7.