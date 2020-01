Governo Conte bis. Durare, durare, durare

Roma. Chissà se più per scrupolo o per paura, sta di fatto che un paio di ministri del Pd, alla vigilia delle regionali, si sono rivolti a Federico D’Incà per capire dal responsabile dei Rapporti col Parlamento con quanta rapidità, in caso di necessità, si possa arrivare alla celebrazione del referendum confermativo sul taglio di deputati e senatori. E lui, solerte, ha subito fatto sapere che, essendo arrivato il via libera della Cassazione, già entro la prima settimana di aprile...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.