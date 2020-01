Di Maio #senzadime

Roma. Dario Franceschini la chiama “la forza dell’inerzia”: è quella che porterà, se non altro per spirito di conservazione, il M5s nel campo del centrosinistra. Ed è forse la stessa forza che ha convinto Luigi Di Maio, assai pessimista sull’esito del voto in Emilia-Romagna, a compiere l’estremo gesto di dimettersi – cuor di leone – a quattro giorni dalle elezioni. Almeno è così che in parecchi provano a motivare una scelta che altrimenti andrebbe spiegata come un semplice atto di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.