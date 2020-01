Di Maio avviato all’insignificanza e all’oblio

In un vecchio film di Frank Capra, Mr. Smith va a Washington (1939), un giovanotto di provincia viene fatto eleggere al Senato americano da alcuni politicanti corrotti, che sperano di sfruttare la sua (supposta) ingenuità. Questa storia ricorda la parabola di Luigi Di Maio, con la differenza che nel film l’eroe finisce per smascherare i politicanti, mentre nella realtà il giovanotto di Pomigliano d’Arco non ha smascherato nessuno e anzi è stato lui stesso a esibire, per così dire, la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.