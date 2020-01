Nuovi campioni del no

Pizzarotti, sindaco di Parma, fu espulso dai Cinque stelle fondamentalmente per non essersi opposto alla realizzazione di un inceneritore. La Raggi è in questi giorni sull’orlo del baratro con praticamente tutti i consiglieri del suo gruppo che votano con le opposizioni contro di lei e la necessaria discarica a Roma. Il principio di realtà talvolta si prende delle belle rivincite e chi è andato predicando per anni contro ogni impianto per qualsiasi forma di trattamento dei rifiuti oggi, come scritto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.