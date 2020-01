Voti di scambio e tappezzieri romagnoli

Bonaccini fisso. Fino alle elezioni l'Innamorato fisso Maurizio Milani si occuperà del candidato governatore del centrosinistra in Emilia-Romagna. Ogni giorno nel Foglio in edicola e sul foglio.it

Ieri in piazza a Finale Emilia ho visto Giuliano Cazzola. Lo fermo. Io: “Voto per lei, però vorrei un favore”. Cazzola: “Se posso; ma niente voto di scambio”. Io: “No, è chiaro! Potrebbe dire a Daniela Vergara che l’amo?”. Cazzola: “Sì! La vedo adesso in un programma televisivo”. Io: “Grazie, ma è vero che Bonaccini vuole mettere fuorilegge quei tappezzieri romagnoli che fanno in tv la pubblicità dei divani?”. Cazzola: “Ma chi ti ha detto questa assurdità molto bella?”.