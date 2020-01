Salvini vittima di se stesso non della giustizia

Il senatore Matteo Salvini ha presentato ieri un sito molto ambizioso con cui invita gli italiani a digiunare per una giornata per lui – forse scongiurandoli di fare quello che lui vorrebbe ma che per esigenze di Instagram proprio non riesce a fare – come forma di solidarietà per un ex ministro che, così recita la presentazione del sito in un impeto a metà tra il mazziniano e il garibaldino, “rischia la galera per aver difeso la patria”. Il senatore...

