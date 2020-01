Salvini si ammanetta

Roma. Mostra il petto, pretende che si voti subito per mandarlo a processo, quando però la sinistra non si presenta in Aula allora chiede ai suoi senatori di votare loro contro di lui per mandarlo ai ceppi. E così, mentre si paragona a Silvio Pellico e dice che “dovranno trovare un Tribunale molto grande perché sarà un processo contro il Popolo italiano”, lancia pure un sito internet: digiunopersalvini.it. Il che, considerate le sue abitudini alimentari, tra la salama al sugo...

