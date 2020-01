Il decreto sicurezza di Salvini ha creato oltre 26 mila irregolari in più

In Italia l’unica emergenza clandestini è quella causata dallo stesso Matteo Salvini e per tornare alla normalità bisogna cancellare gli effetti dei decreti sicurezza. Al di là delle distanze all'interno del governo su come procedere (linea dura dell'abolizione, o quella soft delle modifiche limitate), ieri è stato il ministro del’Interno Luciana Lamorgese a chiarire che sul fronte dei migranti irregolari le cose peggiorano, anziché migliorare. La storia dei “clandestini”, tanto cara al leader della Lega, è stata alimentata proprio da Salvini, quando – seppure saltuariamente, date le molte assenze durante il suo mandato – sedeva nel suo ufficio del Viminale durante il primo governo Conte.

Secondo agenzie, stasera a #ottoemezzo la Ministra #Lamorgese spiegherà che la protezione umanitaria andrebbe nuovamente ampliata.



Ha ragione.



Il #DecretoSicurezza ha creato inutilmente decine di migliaia di stranieri irregolari.

E continuerà a faro finché non sarà modificato. pic.twitter.com/B9tyWNbtPT — Matteo Villa (@emmevilla) January 14, 2020

Il punto, come ha spiegato Lamorgese parlando alla trasmissione “Otto e mezzo” in onda su La7, è che l’abolizione della protezione umanitaria, avvenuta con il primo decreto sicurezza voluto da Salvini, ha aumentato il numero degli irregolari in Italia. La protezione umanitaria è uno status concesso dalla questura nei casi in cui non ci siano i presupposti per concordare la protezione internazionale o lo status di rifugiato, ma sussistano comunque “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. Ora, come rilevato sin dallo scorso ottobre dal ricercatore dell’Ispi Matteo Villa, “a causa dell'abolizione della protezione umanitaria con il decreto sicurezza in Italia ci sono almeno 24.000 stranieri irregolari in più rispetto a uno scenario in cui la protezione fosse stata mantenuta”.

Lamorgese è ora chiamata a rimediare alle trovate propagandistiche del suo predecessore e, durante la trasmissione condotta da Lilli Gruber, ha detto che bisogna tornare ad “ampliare la categoria dei permessi umanitari per evitare quello che stava succedendo a dicembre e sul quale siamo dovuti intervenire”. E cosa stava succedendo lo spiega lo stesso ministro: “Tutti quelli che non avevano il permesso umanitario in base al decreto poi venivano buttati fuori per strada e quindi ce li trovavamo nelle piazze nelle strade e nelle stazioni”.