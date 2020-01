Roma. Leggono le agenzie che arrivano da Contigliano, dove il Pd è riunito in meditazione, e si fregano le mani: “Se tutto è fermo fino al 2023, tutto è in movimento”. Poi dal manipolo di parlamentari di Italia viva raccolti in capannello in Transatlantico si stacca Ettore Rosato, gran manovratore a Montecitorio, e la spiega così, la fuga in avanti di Matteo Renzi: “Il Pd ha stabilito che il suo futuro sta nell’alleanza con il M5s. La nostra strada è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.