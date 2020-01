La guerra infinita delle autostrade

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato, per l’ennesima volta, la revoca della concessione autostradale ad Aspi. “Nel milleproproghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali. Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di revocare le concessioni ai Benetton”, ha dichiarato in una diretta Facebook. In realtà l’iter amministrativo di revoca è stato avviato molto tempo fa ed è ancora in corso. Poco tempo fa il premier Conte ha dichiarato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.