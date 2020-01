Il discorso della stratosfera

Il discorso del presidente della Repubblica in occasione del Capodanno è ormai diventato una specie di genere letterario. Anche per questo impone alcuni topici dai quali è difficile liberarsi: il capo dello stato invita la popolazione a nutrire fiducia e i dirigenti politici a meritarsela, riconosce le difficoltà ma enumera le risorse cui si può far ricorso, e tra queste naturalmente vengono citate la solidarietà nazionale, il civismo, la concordia. Sergio Mattarella non si è sottratto a questo canone, e...

