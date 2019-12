Quirinale plastic free

Roma. Non si sa se grazie anche alla recente visita in California, tempio del biologico e dell’ambientalismo, ma Sergio Mattarella ha deciso di trasformare il Quirinale in un avamposto di sostenibilità. Da settembre, come conferma la presidenza la Repubblica al Foglio, il Colle ha abolito completamente la plastica usa e getta. Non solo a Roma ma anche nelle altre residenze come Castelporziano. Nel trimestre settembre-novembre sono state così “risparmiate” 14.250 bottigliette d’acqua, pari a quasi 150 tonnellate di plastica. Al...

