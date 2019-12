Roma. Per lo più svicolano, eludono la risposta, s’appellano alla necessità di rispettare le norme del diritto e della prassi parlamentare. “La verità è che l’orientamento del partito non è chiaro al momento perché, semplicemente, non c’è alcun orientamento del partito”, sorride Giuseppe Cucca, l’unico disposto a parlare tra i tre senatori di Italia viva – gli altri due, Francesco Bonifazi e Nadia Ginetti, assai reticenti sul tema – che fanno parte di quella giunta per le immunità che il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.