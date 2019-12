Sulla discarica continua il minuetto Raggi-Zingaretti

Roma. In fondo lo chiamano “saponetta”, “sor tentenna”. Insomma, un tipo che non ama di prendere decisioni difficili. Uno strenuo appassionato del compromesso. E così anche questa volta Nicola Zingaretti non ha smentito la sua natura: se c’è ancora tempo per un accordo non desistere. Mai. Ieri sera scadevano i sette giorni stabiliti dall’ordinanza regionale sui rifiuti entro i quali il comune avrebbe dovuto indicare un sito dove realizzare una discarica in città, altrimenti sarebbe scattato il commissariamento regionale. E...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.