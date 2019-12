Il ritorno del Salvini no euro

Dice Matteo Salvini al Corriere della Sera, prima che arrivi la domanda, che non è per l’Italexit: “Già che ci siamo, la Lega non vuole uscire dall’euro. Non sto smentendo Claudio Borghi, è proprio che lui non l’ha detto. La anticipo, così ci togliamo il pensiero”. La smentita preventiva di Salvini è davvero paradossale. Claudio Borghi è l’autore di due opuscoli sull’uscita dall’Unione monetaria dal titolo inequivocabile: “Oltre l’euro” e “Basta euro”, quest’ultimo tra l’altro con postfazione di Salvini in...

