Roma. Le cifre sono così irrisorie, dal punto di vista contabile, che giovedì sera i tecnici del Mef, nella loro spola tra Piazza Colonna e Via XX Settembre, invitavano alla calma: “Litigare? Macché, solo schermaglie”. E però ci sono circostanze in cui anche l’eccesso di zelo, di efficienza, può creare problemi. E così, quando Roberto Gualtieri si presenta, un po’ in ritardo, al vertice mattutino convocato a Palazzo Chigi, mettendo sul tavolo perfino più di quanto gli era stato richiesto,...

